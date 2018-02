Organisés par le Mouvement Génération.s, qui se positionne au cœur de la refondation de la gauche, les Cafés Génération.s auront lieu les premiers et troisièmes mardis de chaque mois de 19h à 21h autour d’une question de société en compagnie d’experts et d’acteurs de terrain.

La première réunion aura lieu le 6 février à 19h au restaurant le Dahu à Toulouse et sera consacrée à la question « Démocratie : où en est-on avec les libertés publiques ? ». Les intervenants seront Jean-François Mignard, membre du Comité central de la ligue des droits de l’Homme et Marie-Laure Morin, juriste. Les soirées suivantes porteront sur le thème de la transition écologique (20 février) et le Revenu Universel (6 mars).

Le 6 février à 19h au restaurant le Dahu, 10 rue des Blanchers à Toulouse