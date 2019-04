Toulouse accueille jeudi 11 avril le premier atelier Vistaprint à destination des petites entreprises. Ce rendez-vous parrainé par l’ex-rugbyman Fabien Pelous se veut un moment de création et d’opportunités. Il a pour "ambition de coacher, conseiller et guider les patrons de TPE/PME afin de faire grandir et rayonner leur entreprise", expliquent les organisateurs.

A travers des workshops créatifs et des rencontres avec des experts de l’entrepreneuriat, Vistaprint veut favoriser l’échange entre les entrepreneurs tout en leur fournissant les conseils adéquats pour retrouver de la croissance. L’ancien capitaine du XV de France de rugby Fabien Pelous donnera une conférence : « Comment créer l’opportunité ? ». D’autres interventions, « Comment créer une stratégie de marque pour votre entreprise ? », « Comment maintenir la cohérence de votre image dans votre plan de communication ? », « Quels supports et messages choisir pour faire la promotion de votre entreprise ? » auront également lieu.

Le jeudi 11 avril 2019 de 9h à 18h à l’Espace Cobalt à Toulouse