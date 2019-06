Après deux ans d’absence, Wo’Mixcity, événement créé par Carole Maurage et son agence d’open innovation My Need Solution, revient à Toulouse sous la forme d’un accélérateur de projets.

L’objectif de cette session, qui se déroulera le week-end du 28 au 30 juin, est de faire émerger des projets innovants, portés par des femmes, et ayant un impact positif sur la société. En tout, vingt candidates seront pré-sélectionnées puis accompagnées par des coachs et des experts. Au final, sept projets pourront pitcher, en fin d’après midi du dimanche 30, et ainsi clôturer ce concours. A noter également une intervention de Murielle Cozette, spécialiste de l’art oratoire, à l’occasion de la soirée de lancement.

Les 28, 29 et 30 juin, à l’espace EDF Bazacle à Toulouse. Entrée libre et gratuite. Plus d’infos sur le site des organisatrices.