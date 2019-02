Kamel Rebai, MetSafe, premier lauréat du réseau Entreprendre Occitanie Garonne

Le réseau Entreprendre Occitanie Garonne a dévoilé le nom de son nouveau et premier lauréat de l’année 2019 : il s’agit de Kamel Rebai dirigeant de la société MetSafe. Ce dernier a été élu en comité d’engagement le 7 février. Il sera accompagné pendant trois ans par un chef d’entreprise de l’association et bénéficiera d’un prêt d’honneur de 30.000 euros octroyé par le réseau Entreprendre Occitanie Garonne.

Incubé à l’Enac où ont étudié les quatre élèves à l’origine de la société, MetSafe a pour objectif d’alimenter en données météorologiques les industriels du contrôle aérien et ceux de l’aéronautique, plus particulièrement les fournisseurs de solutions pour compagnies aériennes.

Le réseau Entreprendre Occitanie Garonne compte 140 adhérents bénévoles. Il a assuré le suivi de 277 entrepreneurs depuis 2001 et accordé près de 4,45 millions d’euros de prêts d’honneur et aides. Quelque 2400 emplois ont ainsi été sauvegardés ou créés, et 92% des entreprises accompagnées sont toujours en activité après trois années d’existence.