Première bougie pour la Halle des Machines à Toulouse

Depuis son ouverture il y a un an et d’ici à fin décembre 2019, la Halle de La Machine aura été ouverte 282 jours et accueilli plus 300.000 visiteurs, pour la plupart issus de Toulouse et d’Occitanie, indique le lieu culturel situé dans le quartier de Montaudran.

Après 1570 voyages sur la piste historique, Astérion, le Minotaure, projette d’explorer dans le quartier de nouveaux parcours pour l’année 2020. Depuis un an, 67.000 personnes ont voyagé sur son dos. Le Manège Carré Sénart, installé sur la Piste des Géants, a quant à lui transporté à dos d’insectes et de buffles géants 80.000 passagers. Quatre-vingt-dix heureux voyageurs ont pu grimper sur le dos d’Ariane lors de la journée « Attractions ».

Une centaine d’ateliers à destination des scolaires, de la maternelle au lycée, ont par ailleurs accompagné les élèves de Toulouse et d’Occitanie dans cette aventure technique et artistique.

La Halle de La Machine a aussi accueilli depuis son ouverture quatre-vingt entreprises, soit 12.500 professionnels venus découvrir Toulouse à travers une de ses facettes culturelles.