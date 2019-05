La première édition de la foire du sud-est Toulousain se tiendra les 17, 18 et 19 mai prochain au centre de congrès et d’exposition Diagora Labège.

Sur trois jours, le salon mettra en avant les acteurs de la région et du Sicoval. Soixante exposants seront répartis sur 115 stands autour de six thèmes : la gastronomie, l’habitat, la gastronomie, l’automobile, le textile et la mode, les services et les loisirs. Des animations tout publiques accompagneront également le déroulement de la foire.

Cet événement a été accompagné par Diag’Incub, l’incubateur d’événements du centre de congrès Diagora, et créé par l’agence Planet Event. Ce projet devrait ainsi être pérennisé sur trois ans.

Les vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 mai à partir de 10h au centre de congrès et d’exposition Diagora à Labège. Nocturne samedi 18 mai jusqu’à 22h. Entrée gratuite et ouverte à tous. Plus d’informations sur le site des organisateurs.