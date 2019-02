Les entrepreneurs du Pépite Starter Ecrin de Toulouse propose d’assister à la première édition du Brain Smoothie. En fait de jus de cerveau, il s’agit de participer à un brainstorming collectif pour générer des solutions innovantes et pertinentes aux problématiques proposées par deux de leurs membres : Flybot et Wild Up.

La thématique de cette édition sera la stratégie de contenu. À la clé : des idées, de nouveaux contacts et le plaisir d’avoir participé à une session d’intelligence collective.

Le mardi 12 février 2019, de 18h30 à 20h30 à l’Accueil Welcome Desk de l’Université Fédérale de Toulouse, 41 allées Jules Guesde à Toulouse. Entrée gratuite. Inscription préalable sur le site des organisateurs.