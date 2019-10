Robotics Place, le cluster de la robotique d’Occitanie, organise pour la première fois à Toulouse une réunion de l’ensemble de ses adhérents pour aller à la rencontre de son écosystème. Sont invités les élus et personnels des institutions, les jeunes, lycéens des terminales scientifiques et étudiants des filières DUT / licence technologiques, ainsi que les membres des pôles de compétitivité, clusters et associations partenaires de Robotics Place et enfin, les entreprises de la région, tous secteurs confondus.

Le 20 novembre au B612 à Toulouse. Informations sur le site des organisateurs