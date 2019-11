Avec le cycle Médias & Sciences porté par le Club de la presse Occitanie et l’Université de Toulouse, des scientifiques, chercheurs et chercheuses, journalistes et professionnels des médias s’interrogent sur les enjeux scientifiques et technologiques liés à l’information, à la transmission des savoirs et à la connaissance. La première rencontre est consacrée à la question de l’attention portée aux informations.

Les réseaux sociaux, l’utilisation des algorithmes et les nouveaux formats des médias modifient les usages de l’information ? Ainsi la soirée « Informations et crise de l’attention : nous reste-t-il du temps de cerveau disponible ? » verra intervenir Chlöé Farrer, chercheuse en neurosciences cognitives au CNRS, notamment membre du Centre de recherche cerveau et cognition et Delphine Vialanet, rédactrice en chef, déléguée au numérique chez France 3 Nouvelle-Aquitaine.

Le mardi 17 décembre à partir de 18h au Quai des Savoirs, 39 Allée Jules Guesde à Toulouse