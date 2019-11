Digital 113, le cluster numérique d’Occitanie, organise les premières Rencontres internationales du numérique lors du Forum Destination International, mardi 26 novembre, de 11h30 à 18h30, au Centre de Congrès Pierre Baudis - Toulouse.

Dédié à la projection à l’international des entreprises du numérique et des startups, ce rendez-vous s’adresse à toutes les entreprises du Numérique qui exportent ou qui souhaitent se développer à l’international.

Au programme figurent plusieurs temps forts : un atelier « RH & Implantation à l’International : les spécificités du numérique », des tables rondes « L’Afrique : Nouvel Eldorado du Numérique ? » et « Comment les grands groupes peuvent-ils aider les PME du numérique à se développer à l’International ? » ainsi qu’une conférence sur le thème « Géopolitique et numérique », animée par Jacques Crémer, directeur du Centre numérique de TSE, co-auteur d’un rapport de la Commission Européenne Competition policy for the digital era.



Rencontres internationales du numérique, le mardi 26 novembre de 11h30 à 18h30 au Centre de congrès Pierre Baudis à Toulouse. Informations et inscriptions sur le site des organisateurs