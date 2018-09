Près de 200 entreprises sélectionnés pour la 16e édition du Prix de la TPE

182 entreprises ont été retenues pour candidater à la 16e édition du prix de la TPE. Elles sont réparties sur six territoires : l’est Hérault, le coeur d’Hérault, l’ouest Hérault, le Gard, et pour cette nouvelle édition l’Aude et la Haute-Garonne (soit seize entreprises). Les candidates participeront aux remises territoriales qui se dérouleront en octobre et novembre prochains. Les dix-huit entreprises sélectionnées lors de ces cérémonies tenteront de remporter l’un des cinq trophées remis en jeu (Prix « Être », « Faire », « Piloter », « Développement durable » et « Prix TPE ») à la grande finale du 7 décembre prochain qui se déroulera au Corum de Montpellier en clôture de la Place Créative.

Les remises territoriales auront lieu les 18 octobre en Haute-Garonne, le 25 octobre dans l’Aude et le 8 novembre simultanément sur l’Est Hérault, le Coeur d’Hérault, l’Ouest Hérault et le Gard.