Prévoir, au service de ceux qui en ont le plus besoin

Dimanche 29 octobre , Prévoir a animé les travées du Stadium ! Comme chaque année, le groupe d’assurance profite de son partenariat avec le TFC pour remercier ses clients. Soixante-dix d’entre eux sont ainsi invités avec l’accompagnant de

leur choix à un escape game, avec quelques influenceurs du Web et des cinq fans des Violets qui ont remporté un concours organisé sur Facebook.

« Le cours de cuisine organisé en mars lors de TFC-Lille a énormément plu. Nous renouvelons donc l’opération avec l’agence YE sur le même principe : aucune sélection, ce sont les premiers à avoir répondu qui seront parmi nous. Ce genre d’événement est important pour remercier nos clients », appuie Nadel Tlili, inspecteur de développement Prévoir à Toulouse. Les supporters du TFC ne seront pas en reste, avec de nombreuses animations sur le parvis du Stadium et des goodies distribués en tribunes.

Une manière de rappeler que Prévoir est avant tout axé sur l’humain. « Nous sommes exclusivement spécialisés dans l’assurance de personnes. Notre métier étant d’accompagner celles et ceux qui souhaitent protéger leur famille mais qui n’en ont pas nécessairement les moyens. En cas de coups durs, Prévoir est à leurs côtés. »,

ajoute Nadel Tlili, évoquant le lancement d’une assurance emprunteur en décembre et l’ouverture des souscriptions en ligne.

Localement, Prévoir renforce par ailleurs sa présence. Il s’apprête à agrandir son agence du boulevard d’Arcole et réfléchit à s’installer au sud de Toulouse pour compléter un maillage qui comprend déjà des implantations à Montauban et à Albi. De quoi conforter la relation de proximité que le groupe familial d’assurance, encore détenu par les descendants des fondateurs et les salariés, entretient avec ses quelque 330 000 clients.