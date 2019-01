Prévoir, mieux vivre à chaque moment de la vie

Chez soi, la vie est toujours plus douce qu’ailleurs. Un crédo qui guide Prévoir depuis plus de deux décennies. Le groupe d’assurance, qui fut parmi les pionniers des solutions dédiées à l’autonomie dès 1996, à une époque où la thématique était très peu évoquée, continue de s’affirmer comme un véritable expert. Cet automne, il lance une nouvelle offre spécialement conçue pour aider à vivre chez soi plus longtemps.

Services d’assistance, accompagnement des aidants avec écoute psychologique, mais aussi protection à partir de la dépendance légère et capital fracture ou maladie grave… Une solution complète, aujourd’hui inédite dans le domaine de l’assurance et de la prévention contre la perte d’autonomie. Le lancement de cette offre sera accompagné d’une importante campagne publicitaire. Preuve de l’engagement de l’assureur. « Notre expérience en matière d’autonomie et notre grande maîtrise du risque qui en découle permettent par ailleurs de proposer des tarifs optimisés à nos clients », ajoute Nadel Tlili, inspecteur de développement de Prévoir à Toulouse.

Cette nouvelle solution est également à l’honneur ce samedi au Stadium. Partenaire officiel du TFC depuis de nombreuses années, le groupe d’assurance profite de la venue de Montpellier pour inviter 200 clients et confirmer ainsi sa proximité avec celles et ceux qui lui font confiance au quotidien. Au total, 330 000 personnes ont choisi les solutions de Prévoir dans l’Hexagone.