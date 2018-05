Evenementiel. Comment Privateaser va ouvrir sa plateforme de réservation en ligne aux entreprises

« Le marché de l’événementiel pour les entreprises représente 20 milliards d’euros rien qu’en France, et une centaine en Europe. Il est concurrentiel et assez profond donc nous ne voyons pas de limite à notre développement pour l’instant », confie sans détour Nicolas Furlani, président et cofondateur de (...)

La lecture de cet article est réservée aux abonnés : Je m'abonne Je me connecte