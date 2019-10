La 17e édition du prix de la TPE se déroulera le 3 octobre dans le cadre du Salon Serviciz, au Pavillon du Stade toulousain, à partir de 17h.

Le Sydel pays cœur d’Hérault et le Club des créateurs et repreneurs d’entreprises de Montpellier co-organisent chaque année cette manifestation avec le soutien d’autres structures œuvrant pour le développement économique local.

Objectif : valoriser le tissu économique local, « constitué à plus de 95 % de très petites entreprises (moins de 10 salariés) ».



Le 3 octobre a 17h, dans le cadre du salon Serviciz, au pavillon du Stade Toulousain. Informations : https://www.prix-tpe.fr/