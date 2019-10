Prix du Cercle d’Oc remis aux artistes Big Flo & Oli

Le 3 octobre à l’Envol des pionniers, le Cercle d’Oc, club de décideurs et personnalités toulousaines présidé par l’élu Francis Grass, remettra le prix du cercle d’Oc 2019 aux deux rappeurs Bigflo et Oli. Ce cercle d’entrepreneurs distingue chaque année, lors d’une réception, une personnalité qui a œuvré « au développement de Toulouse et au rayonnement européen de la région ».

L’année dernière, c’est Anne Cambon-Thomsen, directrice de recherche émérite au CNRS, et médecin spécialisée en immunogénétique humaine, qui a reçu ce prix. Les musiciens Bigflo (Florian et Olivio Ordonez de leurs vrais noms) ont rempli deux fois le Zénith de Toulouse au début de l’été et chanteront notamment le 26 octobre dans la plus grande salle d’Europe : Paris La Défense Arena.