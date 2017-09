Procès AZF. Nouvelle polémique à l’approche du délibéré

A quelques semaines du délibéré du troisième procès AZF, prévu le 31 octobre prochain, les associations de victimes de la plus grande catastrophe industrielle en France manifestent leur colère. Alors que l’intégralité des audiences qui se sont tenues en début d’année devant la cour d’appel de Paris ont été retransmisses à Toulouse, dans une salle du centre Pierre-Baudis, la justice a exclu de renouveler ce dispositif pour la décision finale.

A l’annonce de cette nouvelle, l’association de Familles endeuillées, Plus jamais ça ni ici ni ailleurs et l’association des Sinistrés du 21 septembre ont écrit à la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, pour s’insurger. « La retransmission de l’intégralité des audiences du 24 janvier au 24 mai à Toulouse a été possible et la retransmission du délibéré ne le serait pas ? Le délibéré ne ferait donc pas partie intégrante du procès ? », s’interrogent-elles dans leur courrier du 12 septembre à la Garde des Sceaux.

« Mépris pour les victimes »

« Nous ne pouvons admettre que le délibéré du procès AZF se tienne sans les victimes qui attendent depuis 15 ans que justice soit rendue », poursuivent les associations qui déjà, s’étaient élevées contre la « délocalisation » de ce troisième procès à Paris. Pour elles, il n’est pas admissible que « la plus grande catastrophe industrielle en France avec 31 morts et des milliers de blessés, trois procès, soit une année d’audiences et de débats, se termine par une décision de justice réduite à un communiqué de l’AFP ».

« Nous ne pouvons admettre cette dernière injustice et ce mépris pour les familles endeuillées, les victimes et les sinistrés. A quoi ressemble une telle justice ? », se questionnent les associations qui demandent à Nicole Belloubet de « prendre toutes les mesures pour que la juridiction (…) désignée pour ce procès mettent en place le 31 octobre une retransmission du délibéré à Toulouse ».

Pour l’heure, le ministère de la Justice n’a pas réagi. Le retour est plus favorable du côté de la ville de Toulouse. « Le maire est d’accord pour mettre à disposition la salle des associations, sur le site du Mémorial, explique Pauline Miranda, présidente de l’association des Sinistrés du 21 septembre. Pour le reste, nous attendons ».

Johanna Decorse

Sur la photo : Le verdict de la catastrophe AZF sera prononcé à Paris, la plupart des victimes et sinistrés de la catastrophe basés à Toulouse ne pourront pas y assister. Crédits : Philippe Font - ToulÉco