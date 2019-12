Pyrénées-Orientales. La Manufacture du grenat, un bijou d’entreprise

La technique, développée à l’origine par les Grecs, consiste à donner de l’éclat au grenat grâce à la réflexion de lumière créée sous la pierre. Ce travail autour de cette pierre semi-précieuse rouge a longtemps été alimenté dans la région par les gisements des Pyrénées-Orientales. La filière d’approvisionnement passe aujourd’hui par l’Inde et Madagascar mais la tradition joaillière du « montage catalan » s’est perpétuée. La Manufacture du grenat, installée à Prades, en est l’un des derniers héritiers.

Créée en 1945 par l’horloger Georges Privat, cette maison familiale a dépassé le cadre de la simple bijouterie familiale en 1994 lorsque le fils et petit-fils du fondateur ont déposé leur propre marque, Joyaux catalans. A partir du grenat qu’il reçoit taillé, le joaillier catalan fabrique et assemble tous les éléments de ses bagues, broches, colliers et pendentifs, à l’exception des fermoirs et des chaînes. Le geste est toujours le même.

Un procédé breveté

La pierre fine qui compose le bijou, plate en dessous, est placée dans un réceptacle clos, le chaton. Avant de sertir le grenat, un miroir, le paillon, en général une feuille d’aluminium colorée, est positionné sur le fond du chaton. Tout en conservant cette technique ancestrale, la Manufacture du grenat a innové en 2003 en réalisant désormais un paillon en or ou argent et en le protégeant à l’aide d’une résine translucide cuite au four pour le rendre « inaltérable ».

« Depuis toujours, le paillon fait l’objet de toutes les attentions. Pour le préserver, il était conseillé de ne pas mouiller les bijoux en grenat. Notre méthode révolutionnaire le rend résistant à tous types d’agressions, préserve son aspect naturel et lui assure un éclat inaltérable garanti à vie », explique Henri Privat, directeur de la Manufacture du grenat. C’est ce procédé breveté et plus largement la fabrication de ses bijoux que le joaillier révèle aux 10.000 personnes qui chaque année depuis 1995 viennent visiter ses ateliers.

Vendues en ligne ou dans sa boutique physique de Prades, les créations de la Manufacture du grenat, labellisées « Origine France garantie » sont aussi distribuées par quelque 150 bijoutiers du Grand Sud. En 2019, la maison familiale devrait stabiliser son chiffre d’affaires à 1 million d’euros pour un effectif de neuf salariés.

Johanna Decorse

Sur la photo : La Manufacture du grenat a ouvert les portes de ses ateliers à la visite en 1995. Crédits Crédits ©Manufacture du grenat