Pyrénées, le nouvel eldorado du tungstène ?

Depuis plusieurs mois, le projet de réouverture de la mine de tungstène de Salau, en

Ariège, divise la population locale et embarrasse le gouvernement qui envisageait

sans doute une reprise industrielle plus aisée. Risque sanitaire et environnemental,

financement « nébuleux », les opposants jouent toutes leurs cartes pour empêcher

l’exploration du site par Variscan Mines.