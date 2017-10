"Il y a encore quelques années, l’apprentissage en faisant autrement dit le learning dy doing avait mauvaise presse, car souvent associé à des études dites professionnelles, souvent jugées moins prestigieuses (à tort) que les études académiques générales.

Pourtant qu’y a t-il de plus prestigieux que l’apprentissage par la pratique ? De plus efficace également, puisque c’est bien en faisant que l’on comprend le mieux ce que l’on apprend. Il est temps aujourd’hui de valoriser une pédagogie permettant aux étudiants d’effectuer des exercices qui seront appliqués dans des situations de la vie réelle. Comme par exemple l’apprentissage de la géométrie par la construction. De plus, cette méthode permet de s’aventurer au-delà des disciplines, et ainsi, de mobiliser les compétences transversales des étudiants.

Le projet au cœur de la pédagogie

L’enseignement supérieur développe de plus en plus cette approche pédagogique disruptive, à l’instar des ateliers « Think and Create » mis en place par Toulouse Business School. Le Mastère Spécialisé StartUp & Intrapreneuriat, co-construit avec ekito, va plus loin encore. Destiné aux porteurs de projet, ce parcours innovant va non seulement transmettre des notions théoriques aux apprenants, la théorie restant bien sûr fondamentale, mais les enseignements seront systématiquement mis en pratique. Sur leur projet propre ! Lorsqu’ils vont aborder le business model, le growth hacking (apprentissage des techniques de marketing pour une croissance rapide et efficace), le code… chacun l’appliquera à son projet qui sera donc bien au cœur de la pédagogie.

C’est évidemment complexe à mettre en place car cela repose sur un échange entre les « sachants », les professeurs, mais aussi dans le cas de ce Ms, des mentors d’ekito, des entrepreneurs… et les « makers », les étudiants, plus habitués à ce que le savoir et les méthodes leur échappent. Cette interaction permanente implique également de travailler en effectif restreint, le Ms StartUp & Intrapreneuriat étant par exemple limité à 15 personnes. Mais la méthode fait son chemin, et elle s’imposera sans nul doute de plus en plus dans l’enseignement, quels que soient les âges et les niveaux."

Mélanie Tisné-Versailles, co-responsable du programme Mastère Spécialisé StartUp & Intrapreneuriat de Toulouse Business School

