Toulouse. Quand les jeunes chefs s’émancipent des réseaux traditionnels

Souvent loin de l’univers des étoi­lés et des grandes familles de la restauration, de jeunes chefs talentueux tentent de s’impo­ser dans la galaxie des tables toulousaines. L’ex-candidat de Masterchef Simon Carlier a bénéficié de son aura médiatique, en rem­plissant tous les soirs sa première adresse, près du Capitole. À l’été 2014, il a ouvert un second restaurant, Solides, avec sa soeur Gaëlle Carlier et son associé Jean-Louis Queille.

Le jeune trentenaire utilise beau­coup les réseaux sociaux. Mais il a aussi été l’un des initiateurs du réseau Copains comme Cochons. Un réseau qui n’entraîne pas directement des retombées écono­miques pour son établissement, mais qui renforce son image aux yeux de la clientèle. Le jeune chef Balthazar Gonzalez, à la tête du nouveau bar à vins et à tapas gastrono­miques Bacaro, après avoir fait ses classes à la Table de Robuchon notamment, se réjouit d’avoir bénéficié des recommandations de Solides au démarrage, l’hiver dernier. Il pré­voit de rejoindre Copains comme Cochons, pour acquérir une visibilité supplémentaire.

Développer une identité

« Se regrouper est un prétexte pour faire des choses ensemble, des rencontres avec des vignerons ou des créations à quatre mains. Cela permet de développer une identité à Toulouse. Dans des villes comme Bordeaux, de grands chefs arrivent avec d’importants moyens de communication. Ici, nous sommes souvent du cru et nous nous construisons nous-mêmes. Il y a une émulation positive entre jeunes chefs », estime Simon Carlier. Le réseau favorise un bouche-à-oreille qualitatif. Une nouvelle offre se constitue depuis quelques années, en dehors des réseaux traditionnels et des défenseurs de la cuisine régionale.

« En pro­posant un menu surprise à midi, on éveille les gens, on leur fait découvrir des choses moins calibrées et moins standardisées. » Iris Rutter et Simon Fetis, 30 ans, ont ouvert il y moins d’un an leur petit établissement qui propose de la cuisine de marché. Eux aussi aimeraient rejoindre le réseau Co­pains comme Cochons. « On connaît déjà une bonne partie de la bande. C’est indispen­sable de s’intégrer pour réussir. Cela permet de s’entraider et de s’envoyer entre nous des clients », confie Iris Rutter. Elle s’est formée au Py’R, tandis que son compa­gnon est issu de l’établissement de Sylvain Joffre. « Les gens ont en marre du cas­soulet. Ils veulent des produits frais, bien travaillés et de qualité, et ils recherchent le côté décontracté. » Leur restaurant Les Têtes d’ail n’hésite pas à s’associer pour des événements, comme une soirée tapas, en octobre dernier, avec le bar à vins N°5.

Etude de marché à vélo

« Nous avons eu de la pub grâce à leur réseau. Cela a fait venir de nouveaux clients. Ce genre d’événements nous apporte de la visibilité dans un univers différent du nôtre », estime Iris. Elle reconnaît l’utilité des réseaux sociaux, mais se méfie de la télévision, qui a tendance à attirer « une clientèle qui s’attache à des détails, plutôt qu’à la cuisine à proprement parler », note la jeune chef de salle. Le couple de restau­rateurs pense déjà à s’agrandir d’ici à deux ans, tout en gardant le côté convivial et chaleureux de l’accueil.Quand Thomas Dulysse a lancé son affaire il y a quatre ans, il a investi dans un tripor­teur, pour vendre ses sandwiches vietna­miens, les Banh mi. Il a désormais une mini cantine, située près d’Arnaud Bernard.

« Le vélo était un investissement plus léger, et m’a obligé à me faire connaître. J’ai pu faire mon étude de marché en réel », raconte le chef de 34 ans, qui cuisine sandwiches, plats et salades, à base de tofu, de gingem­bre et d’autres saveurs vietnamiennes. Il a appris cette cuisine en faisant son stage d’apprentissage à l’Empereur de Hué, et c’est d’ailleurs grâce à Sarah Truong, qu’il a pu seancer, car la chef lui a prêté ses cuisines. Il est fier d’appartenir à Copains comme Co­chons. « La plupart des autres restaurants sont plus grands que moi, mais je me sens soutenu, et le guide (cf. encadré) contribue à mon image. Je ne veux pas tomber dans la frénésie de la communication. Je préfère exister par mon expérience. » Cyclofood soigne certaines ententes, avec le voisin des Coudes sur la Table, notamment, ou encore avec le réseau Ernest, qui a organisé une collecte pour des associations d’aide alimentaire.

Armelle Parion

Sur la photo : Simon Carlier, le créateur du restaurant Solides a fondé le réseau Copains comme cochons. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco