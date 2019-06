Quartiers prioritaires de la ville : le Medef 31 travaille sur un guichet unique

Comment rapprocher les habitants des quartiers prioritaires de la ville avec le monde économique ? En signant des conventions d’objectifs. Le Medef de Haute-Garonne vient de signer avec la préfecture d’Occitanie ce document à l’occasion de son assemblée générale. Cette convention inclut notamment un programme d’actions visant à faciliter les créations d’entreprises au sein de ces quartiers.

Une précédente convention avait été signée il y a quatre ans, mais celle-ci incluait surtout des initiatives à destination de l’emploi et de la formation. « En 2018, ce ne sont pas moins de 113 stages qui ont été collectés, 100 collégiens qui ont participé à des visites d’entreprises et quarante-cinq professeurs principaux formés sur les relations avec les entreprises », détaille Pierre-Marie Hanquiez, président du Medef de Haute-Garonne. « Dans les quartiers, différents événements ont permis de proposer près de 600 offres d’emploi et de nombreuses rencontres d’entreprises en phase de recrutement. »

Si le nouveau partenariat reprend des dispositions visant à favoriser l’emploi et la formation dans les quartiers prioritaires, celui-ci inclut donc en plus la création d’un guichet unique. « Grâce à ce nouveau dispositif, les futurs créateurs d’entreprise pourront rentrer directement en contact avec les différents réseaux d’accompagnement et ce, sur un même lieu au sein des QPV », complète Pierre-Marie Hanquiez.