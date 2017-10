Quatre nouveaux Centres d’Incendie et de Secours à Toulouse et sur la métropole

Le jeudi 12 octobre, le conseil municipal de Toulouse délibèrera sur une convention avec Toulouse Métropole et le Sdis de Haute-Garonne en vue de l’implantation de quatre nouveaux Centres d’Incendie et de Secours (CIS) sur le territoire communal et métropolitain.

Ces investissements ont été mis en évidence par le Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques qui préconise la création de nouvelles unités pour les moyens de secours et la mutualisation les ressources. Les délais d’intervention seront ainsi réduits et un premier engagement des secours plus rapide.

Le Sdis de la Haute-Garonne financera ces quatre nouveaux centres à hauteur de 16 millions d’euros, tandis que la Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole organiseront l’acquisition de plusieurs terrains à proximité du périphérique ou des voies rapides. Ont été retenus les sites de Sang-de-Serp, Atlanta, Chapitre et Parc des Expositions à Aussonne pour la création des quatre nouvelles casernes.

Les locaux de la caserne Vion située sur les allées Charles-de-Fitte, seront progressivement rendus à la Mairie au fur et à mesure de la réalisation des deux nouveaux CIS sur les sites Sang-de-Serp et Chapitre qui la remplaceront à terme.

De plus, Toulouse Métropole devrait d’ici quelques années réserver un terrain dans le quartier Paléficat en prévision de la construction d’une éventuelle nouvelle caserne dans ce secteur.