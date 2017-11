Pliusieurs présidents de département d’Occitanie militent pour expérimenter le revenu universel

Huit présidents de départements socialistes ont repris la proposition du candidat à la présidentielle Benoit Hamon sur le revenu universel et souhaitent tester ce dispositif afin de le généraliser. Parmi eux, André Viola (Aude), Henri Nayrou (Ariège), Philippe Martin (Gers) et Georges Méric (Haute-Garonne). Leur proposition a été rendue publique dans une tribune du Journal du Dimanche.

Ils ont été rejoints par Jean-Luc Gleyze, président du département de la Gironde, Mathieu Klein (Meurthe-et-Moselle), Jean-Luc Chenut (Ille-et-Vilaine) et Stéphane Troussel (Seine-Saint-Denis). Ils demandent à expérimenter ce concept qui divise et resurgit régulièrement dans le débat. « Nous voulons passer de l’étude en laboratoire au test in vivo en portant un projet d’expérimentation au Parlement », affirment les parlementaires. Ils souhaitent que l’expérimentation de terrain permette d’évaluer le revenu de base « pour l’ajuster, avant peut-être de le généraliser ».