Quatre start-up accueillies à l’ESA Bic Sud France

L’incubateur ESA Bic Sud France a accueilli récemment un nouveau partenaire d’envergure et quatre nouvelles startup. L’incubateur a noué un partenariat avec Airbus Defence and Space. Ce dernier mettra à la disposition des entreprises un soutien technologique et humain. Il permettra d’aider les jeunes pousses dans leur recherche de secteurs applicatifs et de débouchés. Quatre nouvelles start-up rejoignent également l’ESA Bic Sud France.

La première, Beelse, est spécialisée dans la supply chain. Elle vise à permettre aux industriels de dématérialiser leurs stocks et produire des pièces de série et des pièces détachées par impression 3D. La deuxième, Sentin’Air, a développé le service UrbanAirNet qui permet de mesurer les principaux polluants règlementés en temps réel sur l’ensemble d’une agglomération urbaine. Elle ambitionne de déployer sur toutes les métropoles de France un réseau sol autonome de caméras en complément des stations de référence.

Next4 quant à elle a mis au point une nouvelle solution de tracking pour les containers maritimes via la plateforme N4view. Cette dernière permet de suivre en temps réel le trajet de ces containers. Enfin Gisaia, start-up de services et conseils dans le domaine des big data, propose des solutions permettant à ses clients d’améliorer la performance de leur business.

S.B.

Sur la photo : Cédric Rosemont, fondateur de Next4, fait partir des quatre jeunes pousses accueillies par l’SA Bic Sud de France. Crédits : DR