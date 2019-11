La quatrième édition du Forum Qualité & Performance Occitanie se tiendra le 5 décembre à Toulouse Business School et près de 300 participants sont attendus. Parmi les thèmes abordés figurent ainsi : Discipline stratégique pour les entreprises, comment la qualité peut-elle accompagner les entreprises dans leur transformation ? ; Dans quelle mesure la qualité doit-elle évoluer à son tour ? Nouvelles responsabilités, nouvelles compétences, à quoi va ressembler la fonction qualité à l’avenir ? Autant de questions qui vont animer l’événement et auxquelles dirigeants, experts, et autres responsables qualité livreront leurs visions et leurs retours d’expérience.

Par ailleurs, pour la première fois, un baromètre qualité a été lancé en Occitanie en 2019. Sur la base de dix-neuf indicateurs de performance, ce sont près de 200 entreprises régionales qui se sont mesurées pour se comparer avec leurs pairs. Les résultats seront annoncés lors du Forum pour dresser un état des lieux avant d’engager les débats sur les perspectives d’évolution de la qualité.

Le forum est organisé par le groupe Afnor, la CCI Occitanie, la CCI de Toulouse Haute Garonne, Toulouse Business School et l’AFQP Occitanie.

Le jeudi 5 décembre de 9h à 17h30 à Toulouse Business School, 2 avenue Mercure à Quint-Fonsegrives. Inscription et programme détaillé sur le site des organisateurs