Partie prenante de l’événement Futurapolis, Toulouse is AI propose deux conférences autour de l’intelligence artificielle, le 16 novembre au Museum de Toulouse.

A noter ainsi la conférence « La France contre le reste du monde : peut-on lutter dans la course à l’intelligence artificielle ? », avec Bertrand Braunschweig, directeur de coordination du programme national de recherche en intelligence artificielle, et Christel Fiorina, directrice de projet en IA et e-sport au sein de la Direction générale des entreprises.

La deuxième conférence aura pour sujet : « Intelligence(s) et bio inspiration : ce que les neurosciences apportent à l’IA » , avec Magaly Alonzo et Alexia Audevart, co-autrices de « Apprendre demain – quand l’intelligence artificielle et neurosciences révolutionnent l’apprentissage » .

Le samedi 16 novembre à 14h00 au Museum de Toulouse.

Événement gratuit et inscriptions obligatoires sur le site de Futurapolis