Le Codev liste les grands enjeux pour Toulouse à l’horizon 2030

Quelques jours avant d’entrer dans la période de réserve pré-électorale, le Codev, le Conseil de développement de Toulouse Métropole, présidée par la sociologue Marie-Christine Jaillet, a listé les grands enjeux pour la métropole à horizon 2030.

Le Codev alerte ainsi sur un risque de gentrification entre l’hyper-centre de Toulouse et certaines communes de l’agglomération. Il plaide aussi pour la création d’une autorité organisatrice des mobilités (AOM) qui permettrait de développer une politique des trains du quotidien et un maillage de transports plus efficace.

Il recommande enfin le développement d’une offre de logements diversifiés ; pointe des enjeux écologiques et environnementaux incontournables, et soumet la création de zones vertes et d’espaces verts qui permettraient de diminuer les effets des îlots de chaleur urbains. « Notre rôle est d’alerter, prévient la sociologue, et la métropole ne doit pas rater ce virage pour parvenir à un développement harmonieux de son territoire », prévient sa présidente.