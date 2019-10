Qui sont les grands patrons qui dîneront avec Emmanuel Macron à Toulouse ?

Avec qui précisément va dîner Emmanuel Macron mercredi soir ? Outre Angela Merkel et Ursula Von Der Leyen, la présidente de la Commission européenne, le président de la République partagera sa table avec huit des plus grands capitaines d’industrie au niveau européen. En effet, le programme officiel indique que ce dîner, qui aura lieu à la préfecture de Toulouse après la session plénière du Conseil des ministres franco-allemand, est « organisé avec l’European Roundtable of Industrialists ». Une structure peu connue du grand public.

Un des plus puissants lobbies au niveau européen

Pourtant, et en premier lieu, il s’agit d’un puissant lobby. La Table ronde des Industriels européens (ERT) a été créée en 1983 par les présidents de Volvo, Philips et Fiat. Ce groupe de pression, dont les liens avec les politiques européens sont étroits, rassemble cinquante-cinq grandes entreprises. Selon l’ERT, elles cumulent en tout un chiffre d’affaires supérieur à 2250 milliards d’euros, et 6,8 millions d’emplois en Europe. « Elles investissent plus de 50 milliards d’euros par an dans la R&D, principalement en Europe », précise le président Carl-Henric Svanberg, également président de Volvo, sur le site internet de la table. A noter que ce dernier sera présent au dîner de Toulouse le 16 octobre.

Des chiffres qui permettent à l’ERT de se faire entendre auprès des élus. Même s’il est inconnu du grand public, ce groupe constitue en effet depuis plusieurs années l’une des principales forces de la scène politique européenne et publie régulièrement des rapports lus attentivement par les décideurs européens. Il est d’ailleurs le principal commanditaire et auteur du traité constitutif de l’Union européenne (Acte unique européen signé en février 1986). En effet, dans la défense des intérêts de l’industrie, la construction d’un marché unique était un enjeu capital. Aujourd’hui, l’ERT se positionne logiquement contre le Brexit.

Quelle philosophie ?

Sur le site internet de l’ERT, on peut lire que ses membres « aspirent à une Europe forte, ouverte et compétitive », et voient l’UE, « y compris son marché unique, en tant que moteur de la croissance inclusive et de la prospérité durable ». Une position très libérale assumée. L’encyclopédie collaborative en ligne Wikipédia stipule de son coté que « L’ERT s’est donné pour objectif de stimuler la compétitivité mondiale de l’industrie européenne, notamment en prônant la baisse du salaire minimum, la réduction des dépenses de sécurité sociale et la privatisation de services publics (dont l’éducation) ».

De quoi vont-ils parler ?

Contacté par ToulÉco, l’ERT indique qu’avec Emmanuel Macron et Angela Merkel, les sujets abordés mercredi soir à Toulouse seront ceux mentionnés dans le récent rapport produit par le groupe, baptisé Strengthening Europe’s place in the world et publié en avril 2019. Dans ce rapport, les membres de la Table ronde prennent acte de l’urgence écologique et de la montée des nationalismes, et s’engagent sur six points : investir davantage en R&D ; promouvoir l’inclusion et la diversité dans les entreprises ; poursuivre la transformation numérique des entreprises ; développer les compétences (formation continue) ; soutenir le commerce ; assurer la transition énergétique et lutter contre le changement climatique.

En échange de ces engagements (assez peu précis), ils demandent au Parlement et à la Commission européenne de s’engager à leurs côtés pour faciliter leur réussite.

Qui sera là ?

À noter qu’aucun membre d’Airbus ne figure sur la liste des membres de l’European Roundtable of Industrialists). On y voit en revanche Alessandro Profumo du groupe Leonardo (qui possède la moitié de ATR et de Telespazio) et Paul Hermelin de Capgemini, société d’ingénierie très présente à Toulouse, mais aucun de deux n’est annoncé au dîner. Les autres français membres de ce club très sélect sont les représentants de L’Oréal, Air Liquide, Saint-Gobain, Engie, Michelin, Total, Orange, et Renault.

Les huit hommes présents à Toulouse pour le dîner avec Emmanuel Macron, Angela Merkel et Ursula Von Der Leyen sont Carl-Henric Svanberg et Martin Lundstedt (Volvo), Risto Kalevi Siilasmaa (Nokia), Stéphane Richard (Orange), Benoit Potier (Air Liquide), Papalexopoulos (Titan Cement), Frans van Houten (Philipps), Martin Brudermüller (BASF).

