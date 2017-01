Record de fréquentation pour Grandvalira à Noël

La station andoranne a enregistré une fréquentation record, en croissance de 13%, à l’occasion des fêtes de Noël. Le domaine de Grandvalira a ainsi accueilli 16.000 skieurs en moyenne durant les deux semaines de vacances scolaires, entre le 23 décembre et le 8 janvier 2017. Avec un pic de fréquentation entre le 28 et 30 décembre, et les 3 et 4 janvier.

La provenance géographique des skieurs est très diverse et témoigne de son rayonnement : Andorre, la Catalogne, Madrid, Montpellier et Toulouse ainsi que le Portugal, le Royaume-Uni, la Russie ou Israël. Les bons chiffres de la station andoranne s’expliquent également par le manque de neige du côté des Pyrénées françaises.