BTP. Rector Lesage investit vingt millions d’euros sur son site à Tournefeuille

Positionnée sur un secteur en forte progression, Rector Lesage, groupe à actionnariat 100 % familial, a enregistré un chiffre d’affaires de 235 millions d’euros en hausse de 9 % en 2018.

« Ce nouveau site de production pour lequel nous investissons 20 millions d‘euros, sans compter l’achat du foncier nécessaire pour nous agrandir, devrait générer un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros à terme », a avancé Rémi Lesage, le président du groupe à l’occasion du lancement officiel du chantier à Tournefeuille, près de Toulouse.

Adapté aux logements collectifs et à l’immobilier tertiaire

Ces prémurs sont des parois en béton de 6 centimètres ferraillées et assemblées sur mesure en usine, dans lesquelles le béton est ensuite coulé sur le chantier pour atteindre 18 à 20 centimètres d’épaisseur. « Ces éléments de structure sont particulièrement adaptés aux marchés des logements collectifs et individuels et à l’immobilier tertiaire qui constituent notre cœur d’activité », indique Thierry Boutonnet, directeur régional de l’équipe sud ouest. Ce mode constructif permettrait en effet, selon le fabriquant, « de réduire les délais d’exécution jusqu’à 30 % , en particulier dans les espaces contraints comme les cages d’escaliers et d’ascenseurs dans les chantiers situés en milieu urbain. » Il générerait aussi moins de déchets et de nuisances que les processus traditionnels.

L’unité de production de Tournefeuille est la cinquième consacrée aux prémurs, sur les quatorze que compte le groupe dans toute la France. Elle couvrira une zone de chalandise de 250 kilomètres jusqu’à Bordeaux et Montpellier. Avec une surface plancher de 7700 m2, l’usine a été conçue selon un processus de production très automatisé et optimisé. Elle prévoit de fabriquer 250.000 mètres carrés de prémurs par an.

La mise en service du site est prévue au premier trimestre 2020 et donnera lieu à une vingtaine d’embauches.

Béatrice Girard

Sur la photo : A Tournefeuille, Rector Lesage construit une seconde unité de production dédiée aux pré-murs en béton. Un mode constructif en fort développement. DR.