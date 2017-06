La fondation Toulouse Business School et la fondation Toulouse Cancer Santé organisent une conférence exceptionnelle autour de la santé et du développement économique le vendredi 16 juin 2017 à partir de 8 heures à la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse. La thématique retenue est Regards croisés sur l’économie de la santé : enjeux et perspectives des opportunités de marchés.

Deux experts interviendront : le professeur Pierre-André Buigues enseignant-chercheur de Toulouse Business School spécialisé en économie industrielle et le professeur Guy Laurent, spécialiste de l’après cancer et précurseur du dispositif du suivi du patient.

.

Le 16 juin à 8 heures, au palais consulaire de la CCI de Toulouse, 2 rue d’Alsace Lorraine à Toulouse. Inscription gratuite sur le site de la CCI.