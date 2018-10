La 6e édition de l’événement Garona Cup aura lieu le samedi 13 octobre 2018 entre le Pont Saint-Pierre et le Pont Neuf de 13h à 18h30 à Toulouse. Il s’agit d’une régate d’aviron de prestige entre les grandes écoles et des entreprises de la Ville rose. Lors de duels sportifs et dans la plus pure tradition anglo-saxonne, l’événement vise à valoriser le fleuve, animer le territoire et promouvoir le centre historique de Toulouse autour du quai de la Daurade.

Toutes les plus grandes écoles de la ville seront représentées et affronteront des équipages entreprises (BNP Paribas, Veolia, Capgemini, Club Ambassadeurs Toulouse). A travers son action « Tous dans le même Bateau ! », la Régate cherche à favoriser les échanges grandes écoles / entreprises pour développer les offres d’emplois et les liens étudiants / salariés. Après Boston, Londres et Stockholm, Toulouse souhaite inscrire sa prestigieuse régate dans la tradition de l’aviron.

Le 13 octobre de 13h à 18h30, quai de la Daurade à Toulouse.