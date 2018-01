Occitanie. Transports et soutien aux entreprises : Carole Delga fixe ses priorités

Continuer à porter les investissements et soutenir l’économie régionale. Tels sont les mots d’ordre de la présidente de région Occitanie Carole Delga, deux ans après la création des nouvelles entités. Avec un budget de 3,5 milliards d’euros, la région Occitanie pointe au troisième rang national. Ses investissements sont également revus à la hausse avec un volume de 1,14 milliard soit une croissance de 4,9%). Carole Delga met en avant les capacités d’investissements de la Région, estimés à « 205 euros par habitant et par an ».

« La création des nouvelles régions a permis des économies de fonctionnement de 12 millions d’euros qui ont été réinvesties dans le secteur de la jeunesse », explique la présidente de région Occitanie. Elle pointe également comme autres chantiers prioritaires les transports et le soutien aux entreprises. Alors que dans les prochaines semaines l’État va trancher sur la question de la LGV entre Bordeaux et Toulouse, la présidente de Région espère toujours un avis positif du gouvernement. « Elle permettra aussi de décongestionner le réseau actuel et de créer un RER au nord de Toulouse », dit-elle.

Et de rappeler de nouvelles pistes de financement : « La hausse de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE Grenelle) va rapporter 500 millions d’euros en Occitanie, on peut très bien affecter 10% de cette somme au financement de la LGV »

Vers un groupement des autorités responsables de transport

Outre la grande vitesse, Carole Delga insiste aussi sur les « transports du quotidien » : la Région a renouvelé la convention qui la lie à la SNCF pour un montant estimé entre 270 et 300 millions d’euros. Elle a proposé la création d’un GART (Groupement des autorités responsables de transport) afin d’optimiser les transports en commun entre Toulouse, l’agglomération et les communes de deuxième ou troisième couronne. Renforcée dans sa compétence économique depuis l’instauration la loi NOTRe, la Région consacre une enveloppe d’un milliard d’euros à l’aide aux entreprises.

A noter que deux nouveaux types de contrats ont vu le jour, contrats Pass pour les sociétés de moins de 50 salariés et des contrats pluriannuels pour les entreprises de plus grande taille. Ils ont comme objectif de simplifier et fluidifier les démarches des sociétés. Des dispositifs qui complètent ceux déjà existants comme les fonds Foster qui permettent de garantir les emprunts contractés par les entreprises ou encore l’entrée de la Région dans le capital de certaines entreprises. Entre 15 et 20 millions d’euros pourraient y être investis. Enfin une enveloppe de 46,5 millions d’euros sera consacrée à la croissance bleue afin de développer les 220 kilomètres de rivages, les vingt stations balnéaires et les soixante-treize ports, dont trois de commerces, qui longent la côte Méditerranée. Le mandat de Carole Delga ne fait que débuter.

Philippe Font

Sur la photo : Carole Delga, la présidente d’Occitanie / Pyrénées - Méditerranée rappelle que la région est celle qui investit le plus en France, avec 205 euros par habitant et par an - Photo L.B. - Région Occitanie.