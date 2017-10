Lundi 2 octobre à partir de 10 heures, la région Occitanie lance la concertation d’aménagement du territoire baptisée « Occitanie 2040 ». Elle porte sur l’élaboration du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). A cette occasion, la présidente Carole Delga accueillera élus locaux et acteurs des territoires pour poser collectivement les bases d’une vision stratégique pour le futur de la région.

Ce schéma régional intervient en complément et en cohérence avec les différentes politiques sur le développement économique, la formation ou encore le tourisme.

« Pour l’élaboration de notre stratégie territoriale à l’horizon 2040 (…) nous misons sur l’intelligence collective et le partage d’expériences. Car nous sommes convaincus que la réussite de notre projet régional dépend de sa compréhension et de son appropriation par le plus grand nombre » indique Carole Delga.

De 10h à 12h30 se déroulera la séance plénière en présence notamment de Pascal Mailhos, préfet de Région, tandis que l’après-midi, de 14h à 16h, des ateliers auront lieu, avec des thématiques animés par les conseillers régionaux et conseillères régionales.