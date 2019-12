Les trophées Mains d’or de Haute-Garonne seront remis le 12 décembre prochain à la CCI de Toulouse. Cette manifestation, organisée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Garonne, la Banque Populaire Occitane, la Socama, le cabinet d’expertise-comptable Sygnatures, et la Maaf a pour objectif de promouvoir et valoriser l’artisanat comme vecteur de développement des territoires.

Pour rappel, la Haute-Garonne compte plus 32.000 établissements artisanaux implantés sur tout le territoire. Ce secteur emploie près de 45 000 salariés dans le département huit trophées seront remis dans les catégories suivantes : « Création d’entreprise », « Transmission d’entreprise », « Développement durable », « Formation au métier de chef d’entreprise », « Apprentissage », « Valorisation du territoire », « Reconversion professionnelle », et « Métiers d’art ».

La cérémonie sera clôturée par un cocktail dînatoire réalisé par les élèves de l’Ecole Supérieure des Métiers de Muret.

Le 12 décembre 2019 à partir de 18h30 à la CCI de Toulouse, rue d’Alsace Lorraine. Inscription obligatoire sur le site des organisateurs.