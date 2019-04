Pour son édition 2019, le prix Lucien Vanel qui récompense les meilleurs restaurateurs toulousains et de Haute-Garonne a recensé près de 6500 votes. Pour la première fois, cinquante amateurs de gastronomie pourront s’inscrire le 20 mai pour assister à la remise des Trophées au pavillon République du conseil départemental de la Haute- Garonne. Cette neuvième édition parrainée par le chocolatier Yves Thuriès et l’œnologue Fanny Vayson de Pradenne va décerner les prix dans sept catégories : grande table, table gourmande, table du midi, maître restaurateur, bar à cocktails, vins du Sud-Ouest et accueil.

Les lauréats seront présentés lors d’une soirée exceptionnelle réunissant professionnels, institutionnels et pour la première fois grand public. L’ensemble des fonds récoltés sera reversé aux centres de formation présents lors de la soirée. A cette occasion, la promotion de produits régionaux sera également assurée.

Prix Lucien Vanel, le 20 mai à partir de 19 h au pavillon République du conseil départemental de la Haute-Garonne. Informations et inscriptions sur le site des organisateurs.