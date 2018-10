Renaud Lloret nouveau directeur de Sopic Occitanie

Dans le cadre de son développement, le groupe Sopic vient de créer une direction Occitanie basée à Toulouse et sera dirigée par Renaud Lloret qui a pour mission de développer l’entreprise sur tous les segments de l’immobilier. Renaud Lloret, 47 ans, est diplômé en droit (DESS en droit de l’urbanisme, de la construction et de l’immobilier) et a travaillé durant quatorze ans en qualité de directeur juridique et financement des programmes au sein de la holding Carrere, acteur national du marché immobilier.

Promoteur, investisseur et gestionnaire, Sopic est un groupe indépendant présent depuis trente ans sur les secteurs de l’immobilier commercial, d’entreprise, la requalification urbaine et le résidentiel. Grâce à ses implantations régionales, Sopic se fixe comme objectifs de créer de la valeur en apportant les notions d’éthique, de réactivité, de respect des engagements et de qualité architecturale et environnementale.