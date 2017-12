Renault Trucks : « Des solutions de transport complètes et optimisées »

Éric Ménard, pouvez-vous présenter la concession MPVI Sud ?

Nous sommes spécialisés dans la vente de poids lourds et de véhicules utilitaires légers Renault Trucks. Nos équipes se composent de trente-deux personnes réparties entre les services commerciaux pour le neuf et l’occasion, l’atelier de mécanique et de carrosserie, et le magasin de pièces de rechanges.Notre concession affiche un chiffre d’affaires en croissance et se situe à environ 15 millions d’euros et appartient au Groupe Alvarez, qui rassemble notamment une quinzaine de concessions Renault Trucks dans le sud-ouest.

Vous êtes très impliqué dans l’optimisation de l’utilisation des véhicules. Pourquoi ?

Nous ne sommes pas de simples vendeurs de camions. Les professionnels, qu’ils soient artisans, grandes entreprises ou gestionnaires de flottes, ont besoin d’utiliser leur véhicule de manière efficace et nous leur apportons des solutions de transport complètes et optimisées. Cela passe par exemple par la formation des chauffeurs à l’écoconduite, par l’installation d’informatique embarquée pour géolocaliser les véhicules et évaluer la qualité de conduite des utilisateurs, ou encore par la signature de contrats d’entretien pour limiter les durées d’immobilisation.

Par ailleurs, tous les véhicules Renault Trucks sont désormais communicants. Avec notre atelier, ce qui nous permet par exemple de savoir quand chacun a besoin de faire son entretien mais aussi entre eux pour adapter le régulateur de vitesse en temps réel en fonction des données topographiques recueillies par le premier véhicule afin d’informer le suivant du moment ou accélérer et changer de vitesse mais également du moment ou freiner et laisser le véhicule rouler avec sa propre inertie.

Dans cette optique de service, vous venez récemment d’élargir votre palette…

En effet, nous commercialisons désormais les semi-remorques Fruehauf. Une marque française, comme Renault Trucks qui reste le dernier fabricant hexagonal de camions et le leader du marché. Cette offre vient compléter notamment notre service de location via un parc de 800 véhicules sous la bannière Clovis Location. Nous profitons également de l’expertise de nos ateliers techniques pour proposer depuis peu le décalaminage de moteurs pour voitures et utilitaires.