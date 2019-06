Les pôles de compétitivité Cancer-Bio-Santé et Eurobiomed organisent la dernière édition de la saison de leur rendez-vous Bionetwork, le mardi 25 juin à partir de 18h à Toulouse. Pour l’occasion, Emilie Royère, directrice générale d’Eurobiomed, le pôle santé basé à Marseille, fera une présentation de l’activité de sa structure.

Trois adhérents du pôle CBS ont également prévu de pitcher : Bot Design, New Team et Preditox, qui seront représentés par leur président et/ou fondateur. Au sommaire des présentations également figurent la nouvelle plateforme Innov’Pôle Santé du CHU de Toulouse, ainsi que la chaire bioinformatique en oncologie du CRCT et de l’Inserm. La soirée se poursuivra par un cocktail networking.

Le mardi 25 juin à partir de 18h, au centre de recherche Pierre Fabre, 3, avenue Hubert Curien à Toulouse. Infos et inscriptions sur le site des organisateurs.