Dix ateliers thématiques consacrés à la cybersécurité vont être organisés dans le cadre des Rencontres Cybersécurité d’Occitanie, le 29 mai prochain à l’hôtel du conseil régional à Toulouse.

Organisées par ToulÉco, en partenariat avec la région Occitanie et l’Anssi (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information), ces Rencontres sont l’occasion de sensibiliser les entreprises de toutes tailles aux enjeux de la cybersécurité.

L’édition 2018 sera justement consacrée à la protection des données personnelles, dans le cadre de la mise en place du RGPD (Règlement européen de la protection des données).

Les ateliers de l’après midi sont l’occasion d’échanger sur des sujets et des cas très pratiques, avec des thèmes qui peuvent être soit Grand Public, soit Expert comme : "Comment se protéger en 2018 ? ; la cybersécurité appliquée aux TPE ; Intelligence artificielle et cybersécurité, objets et véhicules connectés, santé, etc.

A noter que toute la journée, près d’une trentaine d’entreprises et d’institutions (Gendarmerie nationale, Aerospace Valley, DigitalPlace, la Mêlée, etc.) renseigneront les visiteurs sur les démarches à suivre. Des démos ouvertes se dérouleront au sein du village des exposants.

Le mardi 29 mai, de 8h30 à 18h, à l’Hôtel de Région Occitanie. Inscription gratuite sur le site des organisateurs.

Plus d’infos sur le site des Rencontres Cybersécurité d’Occitanie et sur les réseaux sociaux : @CybersecuriteOc