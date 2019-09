L’hôtel de Région d’Occitanie à Toulouse accueille le mardi 17 septembre les rencontres internationales Air et Santé, organisées par l’association Atmo France. A la veille de la Journée nationale de la qualité de l’Air, cette journée se présente comme « l’occasion de dresser un état des lieux des connaissances en matière de qualité de l’air et d’impact sur la santé ».

Rappelons que la qualité de l’air est la deuxième cause de mortalité évitable en France après le tabac et devant l’alcool.

Le mardi 17 septembre 2019 à l’Hôtel de Région Occitanie, à Toulouse. Infos et Inscriptions sur le site rencontres-air-sante.com