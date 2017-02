L’AIMP, l’Association l’ingénierie en Midi-Pyrénées et le Cinov, la fédération des syndicats des métiers de l’ingénierie, organisent les 1er et 2 mars au centre des congrès Diagora Labège près de Toulouse les rencontres régionales de l’ingénierie autour de la thématique « Ingénierie, source d’innovation ».

Des conférences, « Nouvelle Région : quelles stratégies pour l’innovation et le développement durable ? » et des tables rondes : « Bim, retour d’expériences et perspectives », « Ville connectée : quelles visions » seront organisées durant ces deux journées. A l’issue de la manifestation, le quatrième prix d’ingénierie Midi-Pyrénées sera remis aux différents lauréats concourant dans les catégories industriels, bureaux d’ingénierie et étudiants.

