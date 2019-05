Haute-Garonne. Réorganisation au sein du groupe HBF

Spécialiste depuis vingt-trois ans de la conception et de la distribution de matériel électrique, HBF réalise 65 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie 250 collaborateurs à travers le monde. L’entreprise, dont le siège social est positionnée à Auterive (Haute-Garonne) s’est diversifiée autour de quatre domaines d’activité : l’équipement électrique, l’éclairage, la domotique et les objets connectés.

HBF annonce la réorganisation de son actionnariat et la nomination de Florent Fochesato, ancien directeur commercial, au poste de Directeur général. Par ailleurs, suite au départ programmé des fonds d’investissement qui avaient procédé au LBO de 2014, une réorganisation de l’actionnariat a été décidée. Le capital du Groupe HBF est désormais réparti entre les sociétés Vinon (60%) et Zéphyr (33%) coactionnaires du groupe depuis 2014, et des cadres de l’entreprise (7%). Le président du groupe, Jean-Pierre Ferraud, conserve la majorité sur les droits de vote de la société et le contrôle sur les orientations stratégiques du groupe.