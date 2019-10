Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée : les repreneurs à l’honneur

Ils sont quatre repreneurs sur les douze lauréats de l’édition 2019 du Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée qui compte 160 membres. Ainsi, l’un d’eux, Emmanuel Sandoz, ancien cadre marketing à Lyon, a repris LDS (onze salariés), un centre de formation professionnelle en langues étrangères-interprétariat-traductions. Les trois autres reprises : Serrano (Eric Miotto, entretien de chaudières gaz et fioul, climatisation, énergies renouvelables), Boetto (Nicolas Ursule, vente de produits destinés à l’œnologie) et, dans le Gard, Bancel (Nicolas Novarra, menuiserie traditionnelle et pompes funèbres). Nicolas Novarra a démarré apprenti, à 15 ans, dans l’entreprise qu’il vient de reprendre.

Implantation à Béziers

Chaque entreprise lauréate bénéficie d’un accompagnement personnalisé par des chefs d’entreprise, membres du réseau. Au total, 420.000 euros de prêts sont octroyés cette année. Richard Marlier, DG du groupe Tressol Chabrier, qui a succédé en juin à Christophe Derré (Profils Systèmes) à la présidence de Réseau Entreprise Occitanie Méditerranée, s’est félicité de nouvelles entreprises adhérentes, et non des moindres : « Decathlon, Groupama Méditerranée, MHB, Altrad, Groupe Nicollin, etc. » La stratégie, en 2020, est de s’implanter à Béziers, après que des protocoles ont été signés avec le Medef Montpellier (Samuel Hervé) et l’UPE 66 (Alexis Mélidonis). « Notre première réunion à Béziers a attiré quarante dirigeants, sur le seul bouche à oreille », explique-t-il. « Il y a un besoin de proximité entre les chefs d’entreprises accompagnants et ceux qui sont accompagnés. »

Deux nouveaux dispositifs

Autre actualité en 2020 : le lancement de deux nouveaux dispositifs d’accompagnement, « Booster », pour les entreprises qui réalisent environ 500.000 euros de chiffre d’affaires et qui souhaitent doubler leur activité et leurs effectifs, et « Ambition », destiné aux structures de plus d’1 millions d’euros de volume d’affaires. Cible potentielle, cette entreprise de peinture (groupe Vassileo), basé à Béziers, qui vient changer de mains. Jean-Marc Trinquier, le repreneur, a fait progresser l’activité de 1,8 à 2,5 millions d’euros et cible 10 millions d’euros. « Il se demande s’il en a les capacités. Réseau Entreprendre lui permettra de ne pas être seul et de bénéficier d’un accompagnement », détaille Richard Marlier.

Les comités de sélection et d’engagement retiennent des projets « crédibles et fiables ». A l’inverse, Réseau Entreprendre « n’accompagne pas des projets dont on sent qu’ils vont réussir sans notre aide. Certains projets sont suffisamment ‘câblés’ sans soutien. »

Le fonds de prêts de Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée, doté de 615.000 euros en 2019, est abondé par les fonds propres de l’association, des prêts bancaires, la Région Occitanie et Bpifrance. Depuis sa création, en 2008, Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée a accompagné soixante quatorze entreprises, octroyé 2,25 millions d’euros de prêts d’honneur, et créé ou maintenu 774 emplois (dont 124 en 2019). « Le taux de réussite à cinq ans des entreprises lauréates est, au niveau national, de 86 % », a rappelé Gilles Capella, directeur de Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée. A noter que la remise de prix s’est déroulée sous le parrainage de Laurent Nicollin, président du MHSC (Ligue 1, football) et directeur général du Groupe Nicollin.

Hubert Vialatte

Sur la photo : la promotion des douze lauréats de l’edition 2019 des trophées Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée. Crédits : DR.