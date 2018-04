Réseaux en Occitanie : Les femmes tissent leur toile

Eles sont une vingtaine à se rendre aux dîners des « Filles de l’immo ». Un nom en forme de clin d’œil pour ce réseau informel et encore confidentiel, à la fois lieu de réflexion et de partage auquel participe Caroline Monné. La directrice juridique de Caso Patrimoine y côtoie notaires et bailleurs sociaux, notamment, afin d’échanger sur les problématiques du secteur. Mais aussi pour sortir de l’isolement du chef d’entreprise. Des réseaux féminins, il en existe plusieurs.

L’un des derniers-nés est Génération3W, pour Work, Web & Women, porté par Anouk Déqué, fondatrice de l’agence de communication qui porte son nom. « Je suis partie d’un constat. En tant que présidente de la CGPME 31, fonction que j’ai assumée durant douze ans, les femmes entrepreneurs venaient me raconter les difficultés qu’elles rencontraient. Souvent, une question revenait : comment géraient-elles leur temps de travail et familial ? On leur réclamait également la garantie financière de leur mari pour contracter un prêt. J’ai noté qu’elles avaient aussi un manque de confiance en elles », explique celle qui est aussi première vice-présidente de la CCI de Toulouse. Influente sur les réseaux sociaux, Anouk Déqué décide de rassembler un collectif de six cheffes d’entreprise, et un patron, pour relayer et partager des projets, des start-up et des entreprises innovantes portés par les femmes.

Déjà, 500 membres ont rejoint Génération3W sur Twitter. Le partage est aussi le maître-mot de l’association Women in Aerospace. L’antenne toulousaine, lancée en novembre 2014, qui revendique soixante membres (2% d’hommes) et 300 sympathisantes (15% de collègues masculins) encourage la mixité dans les entreprises de l’aérospatial. « Nous intervenons dans les écoles et les lycées pour susciter des vocations, précise Hélène Lemonnier, déléguée locale Toulouse. Une autre mission de WIA consiste à dire aux femmes, qui ont tendance à ne pas se valoriser à hauteur de leur compétence dans le cadre de l’entreprise, « osez et candidatez à des postes. » L’association, qui organise des colloques et des confé- rences pour faire passer ces messages, tisse un réseau interentreprises dans lequel les femmes membres de WIA se font les relais auprès de leurs collègues féminins.

Un salon professionnel dédié

De business, il en est également question avec Entreprendre au Féminin. Plus qu’un réseau, c’est une véritable marque que développe depuis trois ans son instigatrice, Sophie Nanin avec pour mot d’ordre « le partage et la transmission de l’information professionnelle à destination des cadres et des dirigeantes ». Celle-ci a déjà organisé plusieurs rencontres en 2017, notamment un salon professionnel dédié aux femmes avec des conseils d’experts et des spécialistes de l’entrepreneuriat. « L’objectif est de booster les participantes qui ne savent pas forcément qui contacter pour démarrer leurs démarches, afin qu’elles repartent avec des réponses », explique Sophie Nanin.

Elle se développe également sur les réseaux sociaux, avec une page Facebook qui a dépassé le millier de membres. Mais les initiatives ne sont pas toujours couronnées de succès. Ainsi Ex-Aequo, premier club économique paritaire toulousain, créé en 2012 et basé sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes avait pourtant bien démarré. Se revendiquant comme apolitique et non féministe, il comptait ainsi une cinquantaine de membres, parmi lesquelles des grandes entreprises, un an plus tard. Mais il n’aura pas survécu au passage de témoin entre les deux présidents et ses activités ont été mises en sommeil deux ans à peine après son lancement.

A.S.

Sur la photo : Anouk Déqué, vice-présdente de la CCI Haute-Garonne et fondatrice du club Génération 3W. Crédits : DR