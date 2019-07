Immobilier. Elite Patrimoine profite de la conjoncture pour investir dans le centre de Toulouse

Elite Patrimoine société toulousaine, créée et dirigée par Frédéric Schatzlé gère actuellement un portefeuille de cent clients dont soixante-dix sportifs de haut niveau et réalise la moitié de son activité à Toulouse. « La conjoncture économique y reste très favorable, tandis que les prix sont raisonnables, c’est pourquoi nombre de nos clients réalisent leurs investissements immobiliers ici, » décrit le patron.

En deux ans, la société a livré six opérations dont cinq à Toulouse, soit trente-quatre lots pour un volume de 8,5 millions d’euros de prix de vente. Dernière livraison en date ? Sept appartements familiaux à la Cote-Pavée dans une résidence totalement réhabilitée. Elite Patrimoine démarre par ailleurs trois nouvelles opérations aux Chalets, à Balma et à la Patte d’oie. « « Nous achetons des immeubles à réhabiliter pour nos clients via notre structure Foncière Elite, puis nous les faisons rénover par des entreprises. Je travaille sur ces questions avec Richard Glaume, mais nous nous interdisons parfois d’acheter dans l’hyper centre lorsque les prix nous paraissent déraisonnables. »

Prévision de collecte en hausse en 2020

La société de gestion travaille aussi avec des promoteurs immobiliers et propose alors à ses clients d’acquérir une grande partie voire la totalité d’un programme préalablement sélectionné. « Dans ce cas, en matière fiscale, nous ne nous appuyons pas sur le dispositif Pinel mais plutôt sur de l’acquisition en nue propriété puis la location de meublé professionnel, » décrit Frédéric Schatzlé.

A ce jour, Elite patrimoine collecte 20 millions de capitaux par an (pour moitié dans l’immobilier, le reste provient de conseils juridiques, financiers, ou de protection personnelle).

« Nous gérons 100 millions d’euros d’encours, dont 50 millions d’immobilier et 50 millions d’actifs et nous devrions collecter près de 25 millions en 2020 », avance Frédéric Schatzlé. Elite Patrimoine réalise un peu plus d’un million d’euros de chiffre d’affaires annuel, tandis qu’Elite Foncière dédiée à l’immobilier a réalisé 1,4 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018.

Béatrice Girard

Sur la photo : Elite patrimoine vient de livrer une résidence de sept appartements familiaux à la Cote-Pavée. DR.