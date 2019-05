Résultats positifs d’Actia Group lors du premier trimestre 2019

Le groupe toulousain d’électronique et de systèmes embarqués Actia a enregistré un chiffre d’affaires 134,4 millions d’euros au premier trimestre. Soit une hausse de 5,7% par rapport au premier trimestre 2018. Cette croissance est rendue possible grâce à la montée en puissance des nouveaux contrats Automotive ainsi que le prolongement d’un contrat historique, couplés à la concrétisation d’un important contrat dans les télécommunications.

Durant les trois premiers mois de l’année 2019, les ventes des filiales à l’étranger affichent un chiffre d’affaires de 70,9 millions d’euros (+21,8 %). Les clients à l’international représentent près de 77% du chiffre d’affaires du trimestre, soutenue par la croissance de l’activité en Égypte, aux États-Unis et en Belgique. Le chiffre d’affaires des sociétés françaises s’élève à 63,5 millions d’euros (+30,4%).

Sur ce premier trimestre, le groupe Actia a également confirmé ses perspectives de développement à l’international au Brésil et en Égypte (bus, cars, etc.) et en Amérique du Nord (poids lourds). Ces avancées sur le continent américain confortent l’ouverture fin 2018 de son nouveau site de production à Détroit. L’activité télécommunications représente 14,7 % du chiffre d’affaires trimestriel du groupe, soit 9,8 millions d’euros. Pour l’ensemble de l’année 2019, Actia table sur une nouvelle croissance de ses ventes. Celles-ci pourraient dépasser les 500 millions d’euros,