La huitième édition du Fablab Festival de Toulouse se déroule jusqu’au 26 mai 2019 au Multiple et s’articulera autour du thème "Make Impact". À cette occasion, les domaines de l’éducation, l’environnement, la robotique ou encore le handicap sont abordés et devraient répondre aux objectifs d’Artilect. Premier FabLab français crée en 2011, il regroupe un réseau et une communauté de « makers » permettant de faciliter les échanges entre entreprises, universitaires et grand public.

L’édition 2019 est la dernière à se dérouler au Multiple puisque le lieu sera prochainement vendu à un promoteur immobilier (Green City). L’occasion pour Artilect de faire un clin d’œil à la première manifestation, le FabLab Festival en 2015, en alternant conférences, tables rondes et ateliers. Sur les quatre jours 5000 visiteurs sont attendus, ainsi qu’une centaine de FabLabs et une cinquantaine de conférenciers.

FabLab Festival jusqu’au 26 mai de 10h à 18h au Multiple Toulouse. Gratuit et ouvert à tous.