Retraites. Plus de 33.000 personnes à Toulouse contre le projet de réforme

Les syndicats ont réussi leur pari. Quelque 450.000 personnes ont défilé dans plusieurs villes de France ce jeudi 5 décembre à l’appel de CGT, FSU, FO et Solidaires contre le projet de réforme des retraites. À Toulouse, la manifestation a rassemblé 100.000 personnes selon les syndicats, 33.000 selon la préfecture. L’écart est grand mais une chose est sûre, la mobilisation était massive. Ce sont les gilets jaunes qui ont ouvert la marche avec leur banderole « La retraite mais pas que, on veut tout ».

Parti vers 14h du quartier Toulouse Saint-Cyprien, le cortège a remonté durant plus de deux heures les boulevards du centre-ville jusqu’au Monument aux morts. La manifestation s’est terminée vers 17 heures par quelques échauffourées avec les forces de l’ordre. Dans les rangs des manifestants, une très grande majorité de fonctionnaires pour quelques salariés du secteur privé, et plus précisément de la métallurgie, venus dire leurs inquiétudes.

Craintes dans l’industrie



Parmi eux, Luc Sénéchal, délégué syndical CGT chez Vitesco Technologies, la nouvelle filiale créée par Continental dont l’équipementier allemand a programmé la cession pour financer sa transition vers les véhicules électriques.

« Nous sommes là pour défendre notre système de retraite et pour dénoncer aussi ce que nous subissons dans l’industrie. Il n’est pas certain que nous ayons tous une place dans le cadre de cette réorganisation engagée par Continental. Nous craignons de futurs licenciements », redoute le syndicaliste.

Des salariés de Liebherr-Aerospace étaient aussi présents. « Après les lois El Khomry, les décrets Macron, la baisse des indemnités chômage, le gouvernement s’attaque aux retraites. Jusqu’à présent on a tout perdu, il serait temps que ceux qui produisent la richesse dictent leur loi », s’indigne l’un d’entre eux.

« Le groupe a affiché 80 millions d’euros de bénéfices en 2018. Au lieu de partager la richesse avec les salariés, de recruter, il limite les embauches en augmentant le temps de travail », dénonce Vincent Combes, délégué syndical CGT.

Menace de grève générale

Dans le privé comme dans la fonction public, les syndicats n’ont pas l’intention de négocier.

« La peur doit changer de camp. Le gouvernement nous prive de tout nos droits et dilapide tout ce que nous avons. Il n’y a rien à changer dans la réforme, il faut le retrait pur et simple. Nous ne ferons aucune négociation à la marge », assure Emmanuel Baldy, secrétaire général du syndicat CGT des territoriaux du Muretain Agglo.



De son côté, sur le char du syndicat Solidaires, Stéphane Borras, son secrétaire général départemental a repris des slogans de 1995 contre le plan Juppé sur les retraites et la Sécurité sociale comme : « Tous ensemble tous ensemble, grève générale ».

« Novembre 1995, c’est la dernière fois que nous avons fait plier le gouvernement. Il faut retirer ce projet de réforme avant que la grève générale ne s’installe en France », menace le syndicaliste.

Johanna Decorse

Sur les photos : Entre 33.000 et 100.000 personnes ont défilé ce jeudi 5 décembre à Toulouse. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.